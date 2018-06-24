Сыр очень полезный и вкусный продукт.
Давно известно: чем старше человек, тем более хрупкие у него кости. Пожилые люди нередко страдают от остеопороза - заболевания, характеризующегося снижением массы и плотности костей.
Давно известно: чем старше человек, тем более хрупкие у него кости. Пожилые люди нередко страдают от остеопороза - заболевания, характеризующегося снижением массы и плотности костей.
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