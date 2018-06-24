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О чем говорят морщины на вашем лице

Причины возникновения морщин
19:38 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Люди с больной печенью больше подвержены возникновению морщин.

Ученые из университета Вирджинии в США после проведения нескольких экспериментов рассказали, что обычно печень регулирует содержание ламина — белка, который контролирует содержание жира в организме. Морщины на лице могут означать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку часто появляются из-за неполадок в работе печени.

По степени старения печени белок утрачивает свою способность и преобразуется в жировые клетки. Ученые выдвинули гипотезу, что при восполнении недостающего белка морщины у человека могут появиться немного позже. Однако пока не нашли ту технологию, которая могла бы транспортировать ламин в печень.

На данный момент, чтобы сохранить печень в здоровом виде, нужно отказаться от искусственных добавок, контролировать употребление молока и сахара. Рекомендуется употреблять авокадо, яблоки и грейпфруты, которые содержат много полезных веществ, необходимых для здоровья печени.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Здоровье печени, Морщины, Печень, Причины появления морщин.
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