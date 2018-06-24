Специалисты пришли к выводу, что лишний вес снижает интеллект

Прийти к таким выводам ученым помогло исследование, в ходе которого у людей с избыточным весом проверялось количество серого и белого вещества в головном мозге. Работа показала, что у добровольцев с лишним весом этих веществ было значительно меньше, нежели у участников изыскания, вес которых был в норме. Доказательством этого служит и тот факт, что тучные люди более импульсивны и неуравновешенны.

В эксперименте было задействовано 32 человека, 16 женщин и 16 мужчин. Исследователи измеряли соотношение массы тела и процента жира в организме добровольцев. Было установлено, что те люди, которые страдали от лишнего веса, имели меньшее количество серого и белого вещества именно в тех зонах головного мозга, которые отвечали за упорство, мотивацию и силу воли. Этот недостаток, по мнению ученых, впоследствии влияет на самообладание при соблюдении норм диеты или при отказе от вредной пищи.