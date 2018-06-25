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Ученые составили список продуктов, облегчающий симптомы ПМС

ПМС
01:28 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Около 40% женщин регулярно испытывают ПМС и 5% испытывают его настолько остро, что в период его течения не могут жить нормальной жизнью.

Типичные симптомы ПМС включают болезненность груди, спазмы внизу живота, бессонницу, раздражительность, повышенный аппетит, головные боли, беспокойство и потерю либидо.

Однако недавние исследования показывают, что ПМС можно вылечить естественным путем посредством несложных изменений в привычном рационе питания.

Ниже указаны витамины, микроэлементы и продукты питания которые стоит включить в рацион в период остророго течения ПМС.

Магний

Цитрат магния помогает снизить стресс и тревогу, облегчает головные боли и спазмы внизу живота. Ежедневное употребление магния в количестве 400 мг помогает снизить нервное напряжение, боль в груди, тягу к сладостям, тошноту и головные боли, присущие ПМС.

Витамины группы В

Употребление комплекса витаминов группы В наряду с магнием помогает еще больше снизить симптомы ПМС, особенно, если Вы постоянно ощущаете упадок сил, тревогу и подавленность. Употребление пищи с высоким содержанием витаминов группы В помогает в дальнейшем снизить риск развития ПМС примерно на 35%.

Ниацин (витамин В3), содержащийся в коричневом рисе, арахисе, тунце, семенах подсолнечника, фисташках, индейке и курице вместе с фолатом (витамина B9), содержащимся в зеленых лиственных овощах, орехах, бобах, горохе, яйцах и морепродуктах весьма успешно борются с проявлениями ПМС.

Витекс священный

Витекс священный (Agnus Castus) – одна из самых эффективных и изученных трав, которые помогают избавиться от ПМС. Растение используется для лечения менструальных нарушений, связанных как с физическими, так и с эмоциональными симптомами.

Капуста

Капуста – один из самых богатых источников кальция растительного происхождения. Кальций имеет важное значение для здоровья, особенно в предменструальный период.

Хлорелла

Одна из причин, почему ПМС протекает у одних женщин сложнее, нежели у других – ухудшенная функция печени. Печень отвечает за вывод избыточного количества гормонов, таким образом, при нарушении ее функции, женщины могут страдать избытком гормона эстрогена и прогестерона. Употребление хлореллы – тип пресноводных водорослей – стимулирует детоксикацию печени.

Омега-3 жирные кислоты

Употребление 2000 мг омега-3 жирных кислот на протяжении 45 дней снижает психологические симптомы ПМС, включая депрессию, нервозность, тревогу, недостаток концентрации, а также физические симптомы, такие как вздутие, головная боль и тяжесть в груди.

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Новости шоу бизнеса, Женское здоровья, Женщины, Здоровье, Новости здоровья, ПМС.
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