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Диетолог рассказала о самых главных правилах похудения

Похудение
08:32 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Диетолог Светлана Фус рассказала, как сбросить вес.

Врач-диетолог Светлана Фус считает, что главные враги стройной фигуры во время летнего отпуска – это сладости, алкоголь, высококалорийная пища, а также частые вечерние застолья. Эксперт посоветовала построить свое "отпускное" питание таким образом, чтобы не вернуться домой с "дополнительным багажом" в форме лишнего веса и проблемами со здоровьем.

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Пейте воду

Во время летней жары наше тело требует больше воды, но не в виде сладких газированных напитков, пакетированных соков или холодного чая из бутылок, которые только увеличивают жажду и могут привести к обезвоживанию. Вам необходимо носить с собой бутылку питьевой воды. Самый лучший выбор – средне-минерализованная вода, которая утолит вашу жажду и восстановит минералы, которые мы теряем с потом.

Быстрое питание

Откажитесь от фастфуда, лучше приготовьте роллы или сэндвичи с овощами и курицей, можно просто овощной салат с сыром и хлебом.

Режима питания

Хаотичные перекусы не принесут пользы ни фигуре, ни здоровью. Важна умеренность в питании и ощущение сытости, а этот можно достичь, только поддерживаясь определенного режима питания.

Движение

Отдых – это возможность больше ходить пешком, больше двигаться, то есть тратить больше энергии. Таким образом, вы будете чувствовать себя лучше и сможете похудеть с пользой для здоровья.

Избегайте калорийных закусок

Часто на экскурсию или на пляж мы берем что-то перекусить. Хуже всего, когда люди берут с собой сладости или чипсы, это так называемые калорийные бомбы. Я предлагаю перекус сделать овощным – вы получите клетчатку, витамины и минералы, которые защитят от вредного воздействия солнечных лучей.

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Все по теме:

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