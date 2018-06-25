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Специалист рассказал, что делать, если ужалила оса или пчела

Оса
09:53 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Жалящие насекомые опасны тем, что во время жаления впрыскивают яд.

Лето - это не только зелень, солнце и прогулки на свежем воздухе. И именно эти прогулки скрывают больше всего опасностей, например, укусы насекомых. Одни из самых неприятных знакомств - встречи с осами и пчелами, которых так много возле цветов и сладких фруктов.

Жалящие насекомые опасны тем, что во время жаления впрыскивают яд, который вызывает аллергическую реакцию. Обычно встреча с одной пчелой или осой не вызывает каких-либо серьезных реакций, хоть и крайне болезненна. А вот при множественных укусах нужно срочно обращаться к врачу, так как интоксикация может быть опасна для жизни. К тому же у 1-2% населения могут развиваться сильнейшие аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Особенно опасны укусы ос и пчел для детей из-за их малого веса и несовершенства иммунной системы.

Как понять, что вас ужалило насекомое

Осу или пчелу сложно не заметить. Обычно перед укусом насекомое какое-то время кружило возле человека. Причем, осы сами по себе не нападают, но человек пытается отмахнуться от нее, что воспринимается насекомым, как агрессия. Именно поэтому она может атаковать. Либо, если вы ее случайно придавите, наступите и так далее.

Пчелы обычно тоже довольно миролюбивы, но для них раздражителем является запах пота, поэтому они могут напасть “просто так”.

Признаки ужаления следующие:

● Острая боль, как от ожога.

● Покраснение и отек в месте ужаления с белой точкой по центру (если ужалила пчела, скорее всего в этой “точке” осталось жало).

● если у пострадавшего аллергия на яд насекомых либо ужалений было несколько, могут появиться головокружение, тошнота, нарушения сознания, сложности с дыханием, редко - анафилактический шок.

● Особенно опасны ужаления губ и языка, так как сильно отекшая гортань может спровоцировать удушье.

Первая помощь при ужалении

В первую очередь нужно покинуть место, где есть насекомые.

1. Изучите место ужаления. если осталось жало, аккуратно извлеките его пинцетом.

2. Можно попробовать отсосать яд из ранки, но в этом случае есть риск заражения бактериями из ротовой полости. Допускается только при множественных укусах, как первая помощь потерпевшему, пока едет скорая.

3. Протрите ранку дезинфицирующим средством.

4. Приложите к месту ужаления срез луковицы, картофелины либо измельченную петрушку. Эти средства позволяют отсосать яд и уменьшить отек.

5. Приложите холод, чтобы замедлить распространение яда по тканям.

6. Дайте пострадавшему какой-нибудь антигистаминный (противоаллергический) препарат, например, диазолин, кларитин, супрастин.

Особенно опасаться встреч с жалящими насекомыми стоит людям, страдающим аллергиями или бронхиальной астмой, и детям. Пострадавшим из этой категории, а также подвергшимся множественным укусам, необходимо как можно быстрее записаться на консультацию к терапевту, возможно даже вызвать скорую. Также можно обратиться к аллергологу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Жало, Оса, Первая помощь, Признаки, Пчела, Советы, Ужаления, яд.
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