В напитках, которые мы употребляем, оказывается есть польза, о которой мы не догадывались.

В напитках, которые мы употребляем, оказывается есть польза, о которой мы не догадывались. Швейцарские ученые создали технологию, благодаря которой можно заменить регулярные инъекции инсулина при сахарном диабете. При сахарном диабете нарушается взаимодействие гормона инсулина с клетками тканей человеческого тела, это приводит к гипергликемии – стойкому увеличению содержания глюкозы в крови. Поэтому уровень глюкозы регулируют с помощью инъекций инсулина или употребления препаратов, усиливающих секрецию гормона.