Признаки депрессии, которые имеют физический характер

За последние несколько лет все больше людей на планете страдают от депрессии, которая вызывает негативные эмоции и подавленное настроение. Человек, находящийся в депрессивном состоянии, имеет не только определенные душевные тревоги, но и плохо себя чувствует физически.

Во время депрессии развиваются изменения в производстве организмом гормонов, которые способны очень сильно повлиять на аппетит. Человек начинает или слишком интенсивно поглощать пищу, или, наоборот, проявляет очень низкий аппетит. Как следствие это приводит к изменению веса – или лишнему, или к недостатку.

Еще одним симптомом депрессии являются головные боли. Лицо может жаловаться на боль в шее, на вспышки боли в разных частях черепа, и даже на снижение зрения.

При депрессии появляются и мышечные боли, которые могут возникнуть и без физической нагрузки. Также могут случаться внезапные спазмы, когда боль возникает в неожиданные моменты.

У человека, который страдает депрессией, начинают возникать кожные проблемы. Так, повышенное выделение гормона стресса кортизола ведет к обострению кожных воспалений, появляются угревая сыпь и экзема.

Кроме того, во время депрессивных состояний начинаются и проблемы с пищеварением. Врачи утверждают, что кишечник человека очень чувствителен ко всем изменениям психоэмоционального состояния, так как имеет множество нервных клеток и связан сигнальными путями с мозгом. В связи с этим лица, страдающие от депрессии, часто жалуются на поносы или запоры.

Последним "физическим" симптомом депрессии ученые называют плохой сон, в частности сбой привычного режима сна. По их словам, часто о депрессии свидетельствует не бессонница, а слишком длительный сон. При этом после долгого сна человек не чувствует себя выспавшимся и отдохнувшим.