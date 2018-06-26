Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Новости: Денисовой отказали во встрече осужденным в РФ украинским журналистом с Сущенко
Денисовой отказали во встрече с Сущенко
Новости: Нигерия - Аргентина: онлайн-трансляция матча
Нигерия - Аргентина: онлайн-трансляция матча
Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
X

Признаки депрессии, которые имеют физический характер

Депрессия
20:20 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали о признаках депрессии, которые имеют физический характер.

За последние несколько лет все больше людей на планете страдают от депрессии, которая вызывает негативные эмоции и подавленное настроение. Человек, находящийся в депрессивном состоянии, имеет не только определенные душевные тревоги, но и плохо себя чувствует физически.

Во время депрессии развиваются изменения в производстве организмом гормонов, которые способны очень сильно повлиять на аппетит. Человек начинает или слишком интенсивно поглощать пищу, или, наоборот, проявляет очень низкий аппетит. Как следствие это приводит к изменению веса – или лишнему, или к недостатку.

Еще одним симптомом депрессии являются головные боли. Лицо может жаловаться на боль в шее, на вспышки боли в разных частях черепа, и даже на снижение зрения.

При депрессии появляются и мышечные боли, которые могут возникнуть и без физической нагрузки. Также могут случаться внезапные спазмы, когда боль возникает в неожиданные моменты.

У человека, который страдает депрессией, начинают возникать кожные проблемы. Так, повышенное выделение гормона стресса кортизола ведет к обострению кожных воспалений, появляются угревая сыпь и экзема.

Кроме того, во время депрессивных состояний начинаются и проблемы с пищеварением. Врачи утверждают, что кишечник человека очень чувствителен ко всем изменениям психоэмоционального состояния, так как имеет множество нервных клеток и связан сигнальными путями с мозгом. В связи с этим лица, страдающие от депрессии, часто жалуются на поносы или запоры.

Последним "физическим" симптомом депрессии ученые называют плохой сон, в частности сбой привычного режима сна. По их словам, часто о депрессии свидетельствует не бессонница, а слишком длительный сон. При этом после долгого сна человек не чувствует себя выспавшимся и отдохнувшим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Влияния, Депрессия, Признаки, Симптомы, Физический характер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики объяснили, кому противопоказано есть малину Необходимые продукты для женского организма Правила, которые помогут сберечь твою талию в отпуске

Последние новости

Cardi B тайно вышла замуж Успешные люди, которые добились чудесного преображения (Фото) ФИФА оштрафовала сборную Германии на €4,3 тыс.
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 Российский боксер похвалил Ломаченко
04 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
05 ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости сегодня
20:37 В киновселенной Marvel появятся ЛГБТ-герои
20:26 В Нидерландах запретили носить паранджу
20:25 Шевченко поздравил Мальдини с 50-летием
20:23 Белокурые красотки, которые умеют быстро покорять мужчин (Фото)
20:06 НАПК внесло предписание Кличко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Новости: Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Новости: В Британии закон о Brexit вступил в силу
В Британии закон о Brexit вступил в силу
Новости: Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Добавить комментарий
0