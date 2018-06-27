Чем опасен вазелин для кожи

Однако такое использование может быть опасным для здоровья человека. Ученые из Университета Лидса (Великобритания) установили, что вазелин останавливает тело, создавая свою "естественную штукатурку".

Он представляет собой пленку белка, которая в 50 раз толще, чем человеческий волос. "Природная штукатурка" способна хранить кишечную палочку и стафилококк.

Вазелин категорически нельзя использовать в первые 30 минут после возникновения раны. Руководитель школы медицины Роберт Ариенс объясняет, что вазелин разрушает формирование пленки, однако не наносит вред, когда она уже сформирована.