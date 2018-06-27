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Чем опасен вазелин для кожи
Новости шоу бизнеса: Вазелин широко используют при обработке ран, царапин как средство первой помощи не только обычные люди, но и врачи.
Однако такое использование может быть опасным для здоровья человека. Ученые из Университета Лидса (Великобритания) установили, что вазелин останавливает тело, создавая свою "естественную штукатурку".
Он представляет собой пленку белка, которая в 50 раз толще, чем человеческий волос. "Природная штукатурка" способна хранить кишечную палочку и стафилококк.
Вазелин категорически нельзя использовать в первые 30 минут после возникновения раны. Руководитель школы медицины Роберт Ариенс объясняет, что вазелин разрушает формирование пленки, однако не наносит вред, когда она уже сформирована.
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