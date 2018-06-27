Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Новости: Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018
Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Чем опасен вазелин для кожи

Вазелин
19:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Вазелин широко используют при обработке ран, царапин как средство первой помощи не только обычные люди, но и врачи.

Однако такое использование может быть опасным для здоровья человека. Ученые из Университета Лидса (Великобритания) установили, что вазелин останавливает тело, создавая свою "естественную штукатурку". 

Он представляет собой пленку белка, которая в 50 раз толще, чем человеческий волос. "Природная штукатурка" способна хранить кишечную палочку и стафилококк.

Вазелин категорически нельзя использовать в первые 30 минут после возникновения раны. Руководитель школы медицины Роберт Ариенс объясняет, что вазелин разрушает формирование пленки, однако не наносит вред, когда она уже сформирована.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вазелин, Вред, Здоровье, Кожа, Крем, Опасность.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Поведение в соцсетях, которое говорит о заниженной самооценке Продукты, в составе которых есть витамин В12 Популярный напиток может регулировать уровень глюкозы при диабете

Последние новости

В НБУ отчитались о платежном балансе Украины Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 превзошел все ожидания компании Соблазнительные снимки ярких девушек в стиле стимпанк (Фото)
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
05 Врачи рассказали, из-за чего появляются белые пятна на ногтях
Новости сегодня
19:55 Самые яркие и привлекательные бабушки в шоу-бизнесе (Фото)
19:51 "Ливерпуль" купил игрока Бундеслиги за 60 млн евро
19:48 США ввели отмененные раннее санкции против Ирана
19:29 Интересные идеи оформления дворов давно забытыми игрушками (Фото)
19:29 На 3-м подряд чемпионате мира действующий чемпион не смог выйти из группы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Парубий подписал закон о нацбезопасности
Парубий подписал закон о нацбезопасности
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске Антикоррупционного суда
Новости: Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Добавить комментарий
0