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Врачи рассказали, в каких ситуациях стоит пить меньше воды

Вода
10:18 Сегодня Телеграф
healthystyle.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Переизбыток воды вреден для организма.

Слишком большое количество воды может нести в себе серьезный риск для здоровья.

О чудодейственных свойствах стакана воды, выпитого утром до завтрака, принято слагать легенды.

Как и о двух литрах воды, которые необходимо выпивать в течение дня, чтобы:

а) запустить метаболизм;

б) вернуть коже молодость и свежесть;

в) всегда оставаться здоровыми.

Как бы прекрасно все это ни звучало, наверняка мы знаем лишь одно: оптимальная гидратация позволяет системам организма нормально функционировать, что сказывается как на внешнем виде, так и на самочувствии. И в этом контексте ситуация, когда кто-то советует вам перестать пить воду, кажется нереальной. Но мы все-таки попробуем.

Вы уже выпили много воды 

Это случается невероятно редко, но все-таки — да, вы действительно можете выпить слишком много воды. Настолько, что ее количество будет нести в себе серьезный риск для здоровья. Дело в том, что превышение рекомендуемой дозы (в два, три или четыре раза) нарушает естественный баланс соли. А когда количество натрия в организме критически снижается, наступает состояние, также известное как гипонатриемия.

Чаще всего это случается со спортсменами, которые пьют воду после марафона и не могут остановиться, что приводит к опуханию клеток, вызывая впоследствии тошноту, рвоту и судороги. Будьте внимательны: гипонатриемия также может быть спровоцирована проблемами с печенью, почками, сердцем или гипофизом, а в других случаях — приемом диуретиков, антидепрессантов и болеутоляющих препаратов.

Вы очень плотно пообедали

Один из самых простых способов сократить количество калорий — выпить стакан воды перед едой, что естественным образом заставит вас съесть меньше (так как жидкость займет место в желудке). Однако по той же причине потребление слишком большого количества воды во время или после застолья может привести к дискомфорту, заставив вас чувствовать себя раздутыми. Основное блюдо было довольно соленое, и теперь вам невероятно хочется пить? Сделайте пару глотков и подождите — вероятнее всего, этого окажется достаточно, чтобы утолить жажду.

Вы долго и интенсивно тренировались

Мы теряем электролиты, в числе которых калий и натрий, через пот. Именно поэтому, если вы серьезно потеете на тренировке, вам необходимо восстановить эти важные питательные вещества, которых нет в простой воде. Так что вместо сладкого спортивного напитка эксперты советуют выбирать кокосовую воду, богатую калием, магнием, натрием, витамином С и клетчаткой. Только будьте осторожны с ароматизаторами, которые ко всему этому добавляют еще и тонну калорий.

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Новости шоу бизнеса, Вода, Врачи, Вред, Организм, Переизбыток воды.
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