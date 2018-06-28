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Медики назвали болезни, которые могут появиться при использовании наушников

Наушники
21:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сегодня наушники являются одной из самых распространенных причин распространения опасных болезней уха.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог Елена Левицкая, передает Еxpres. По ее словам, во время прослушивания музыки или разговора по телефону в ухо может попасть разнообразна опасная инфекция.

Это и грибки (чаще кандиды), и бактериальная инфекция, в частности, стрептококк и стафилококк. Первая группа возбудителей провоцирует инфекционную болезнь наружного уха – отомикоз, а вторая – острый воспалительный процесс, – отметила председатель городского отдела областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины.

Кроме того, наушники способствуют формированию влажной и теплой среды в ухе, из-за чего увеличивается количество бактерий – инфекция быстро развивается.

Важно мыть руки перед тем, как взять наушники или гаджет, ведь возбудители инфекций могут легко попасть в ушной канал – на пальцах рук и под ногтями немало грибков и бактерий. Они могут попасть на наушник и из уха другого человека, в которого вы одолжили гарнитуру. Поэтому не забывайте следить за гигиеной рук.

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Новости шоу бизнеса, Болезни, Вред, Здоровье, Медики, Наушники, Организм, Слух.
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