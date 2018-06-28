Ученые рассказали, зачем нужно протирать смартфоны каждый день

В число подобных микроорганизмов входят бактерии, вирусы и грибки, которые могут находиться на любой зоне смартфона. Наш организм содержит множество бактерий, как внутри, так и снаружи на коже, однако большинство из них безвредно. Некоторые бактерии нам даже нужны, поскольку они укрепляют здоровье человека. Но существуют микроорганизмы, являющиеся патогенами, то есть способными вызывать болезни, и многочисленные исследования показывают, что они могут обитать на смартфонах. Тем более, что люди сегодня не расстаются с этими гаджетами даже при посещении туалета.

Для многих из нас смартфоны стали своего да продолжением наших рук, но если мы моем руки с мылом по нескольку раз в день, то со смартфонами этого не делаем. Вот почему ряд экспериментов продемонстрировал наличие огромного количества самых разных патогенов, включая даже остатки фекальных веществ на поверхностях смартфонов. Именно поэтому надо обязательно хотя бы один раз в день протирать смартфон специальный влажной салфеткой с дезинфицирующим раствором. Для этого идеально подойдет микрофибра, которую лучше промокнуть в раствор, содержащий спирт. Не используйте противомикробные салфетки, ведь они могут повредить экран.

Отметим, что не все бактерии на смартфоне так опасны для нашего здоровья, и эти советы не являются поводом для развития микробофобии. Всё зависит от типа бактерий, а также от работы нашей иммунной системы. Но риск всегда остается, особенно в зимнее время, когда мы вступаем в сезон гриппа. Не забывайте, что смартфоны не только находятся в наших руках, очень часто мы подносим их к лицу.