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Ученые выяснили, что разрушает романтические отношения

Отношения
00:55 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
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Новости шоу бизнеса: Социологический опрос 157 влюбленных пар показал, что разрушает романтические отношения.

Сотрудники Университета Флориды (Гейнсвилл, США) попросили добровольцев пройти анкетирование, целью которого было выяснить причины возникновения привязанности между партнерами и выявить факторы, влияющие на ее разрушение.

Согласно результатам исследования, в половине случаев у одного или обоих партнеров в парах привязанность была избегающей либо тревожной. Люди с избегающей привязанностью и их пара оказались менее довольны взаимоотношениями. В свою очередь тревожная привязанность была связана с изменчивостью качества отношений, они не имели постоянного мнения касательно стабильности и характера их партнерства.

Изучив и каталогизировав все ответы в анкетах, ученые пришли к выводу, что доверие к партнеру самый необходимый атрибут стабильности романтической связи. Специалисты советуют прислушиваться к партнеру, доверять и идти на уступки, а также по возможности избегать конфликтов.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Отношения, Романтические отношения.
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