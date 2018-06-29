Ученые выяснили, что разрушает романтические отношения
Новости шоу бизнеса: Социологический опрос 157 влюбленных пар показал, что разрушает романтические отношения.
Сотрудники Университета Флориды (Гейнсвилл, США) попросили добровольцев пройти анкетирование, целью которого было выяснить причины возникновения привязанности между партнерами и выявить факторы, влияющие на ее разрушение.
Согласно результатам исследования, в половине случаев у одного или обоих партнеров в парах привязанность была избегающей либо тревожной. Люди с избегающей привязанностью и их пара оказались менее довольны взаимоотношениями. В свою очередь тревожная привязанность была связана с изменчивостью качества отношений, они не имели постоянного мнения касательно стабильности и характера их партнерства.
Изучив и каталогизировав все ответы в анкетах, ученые пришли к выводу, что доверие к партнеру самый необходимый атрибут стабильности романтической связи. Специалисты советуют прислушиваться к партнеру, доверять и идти на уступки, а также по возможности избегать конфликтов.