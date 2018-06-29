Специалисты назвали неожиданную причину старения

По результатам 15−летнего исследования египетские ученые из Каирского университета пришли к выводу, что слишком частое пользование мобильным телефоном может стать причиной преждевременного старения.

Профессор биофизики и радиофизики Фадхила Мохаммеда Али с коллегами обнаружили, что электромагнитное излучение вредит кровяным клеткам, и при этом страдают ферменты печени, гланды, мускулы, гормональный баланс, сердце и костный мозг.

Рискуют при этом не только владельцы мобильных телефонов, но и люди, живущие вблизи высоковольтных линий, заводов, радиовещательных башен и подобных сооружений, считают исследователи.

Безопасное расстояние от них – минимум 20 метров, в некоторых случаях – километр.