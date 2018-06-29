Наше тело получает воду не только в чистом виде, но также извлекает ее из пищи.

Когда мы долго сидим или стоим, едим много соли, принимаем лекарства или переживаем обезвоживание, не потребляя положенную суточную норму жидкости или теряя ее при физнагрузках, наш организм начинает делать запасы. Это можно понять как переход в режим самосохранения любой ценой, и в первую очередь ценой нашего внешнего вида, и отеки на лице и ногах являются тому наглядным подтверждением. Один из основных путей, по которым такая буферная жидкость может выйти наружу – это естественная нужда, а чтобы перевести эти механизмы в режим интенсивной работы, нам помогут натуральные продукты, называемые диуретиками.