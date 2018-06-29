https://telegraf.com.ua/files/2018/06/yivapnrolognekuts_1-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4186065-kosmetologi-rasskazali-kak-mozhno-zashhitit-litso-ot-morshhin.html
Косметологи рассказали, как можно защитить лицо от морщин
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17:49 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Морщины – обычное явление для здоровой кожи.
Морщины появляются там, где чаще всего сокращаются мышцы – вокруг глаз, на лбу, возле рта. Также они образуются на тех участках, которые чаще всего попадают под действие ультрафиолета.
Морщины не влияют на здоровье, только на эстетику. И поскольку некоторые процедуры являются очень дорогими, проще заниматься профилактикой. Все лечение морщин – это косметические процедуры.
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