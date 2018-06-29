Косметологи рассказали, как можно защитить лицо от морщин

Морщины появляются там, где чаще всего сокращаются мышцы – вокруг глаз, на лбу, возле рта. Также они образуются на тех участках, которые чаще всего попадают под действие ультрафиолета.

Морщины не влияют на здоровье, только на эстетику. И поскольку некоторые процедуры являются очень дорогими, проще заниматься профилактикой. Все лечение морщин – это косметические процедуры.