Исследователи назвали простой способ уменьшить смертность

Об этом заявили исследователи Университета Эксетер в Великобритании. Как показали результаты 22 исследований в различных странах мира (Великобритания, Франции, США, Канада, Южная Корея) человеческий аспект медицинской практики является "потенциально спасительным", но им пренебрегают.

То есть для пациента очень важно, когда он видит именно "своего" врача. Особенно полезно это для пациентов с хроническими болезнями и длительными проблемами с психическим здоровьем. Контакт с одним и тем же врачом в течение 2 лет приводит к меньшему количеству смертей.

Долгосрочное лечение происходит, когда пациент и врач постоянно встречаются и знакомы друг с другом. Это приводит к лучшему общения, удовлетворению пациента, соблюдению медицинских советов и уменьшению использования больничных услуг, – отметил профессор Филипп Эванс из Эксетерского университета. Добавим, по результатам 2015 года Украина заняла второе место по коэффициенту смертности в мире.