Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Газпром подал новый иск о расторжении контрактов с Нафтогазом
Газпром подал новый иск о расторжении контрактов с Нафтогазом
Новости: В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Чудесные ароматы, которые предпочитает Меган Маркл
Чудесные ароматы, которые предпочитает Меган Маркл
X

Исследователи назвали простой способ уменьшить смертность

Ученые
20:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Пациенты, которые обращаются к одному и тому же врачу, имеют более низкий уровень смертности.

Об этом заявили исследователи Университета Эксетер в Великобритании.  Как показали результаты 22 исследований в различных странах мира (Великобритания, Франции, США, Канада, Южная Корея) человеческий аспект медицинской практики является "потенциально спасительным", но им пренебрегают.

То есть для пациента очень важно, когда он видит именно "своего" врача. Особенно полезно это для пациентов с хроническими болезнями и длительными проблемами с психическим здоровьем. Контакт с одним и тем же врачом в течение 2 лет приводит к меньшему количеству смертей.

Долгосрочное лечение происходит, когда пациент и врач постоянно встречаются и знакомы друг с другом. Это приводит к лучшему общения, удовлетворению пациента, соблюдению медицинских советов и уменьшению использования больничных услуг, – отметил профессор Филипп Эванс из Эксетерского университета. Добавим, по результатам 2015 года Украина заняла второе место по коэффициенту смертности в мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Исследование, Исследователи, Смертность, Способ, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Врачи рассказали, как улучшить качество сна Протеиновые коктейли не всегда полезны для тренировок Хронический запор способен вызвать отказ почек

Последние новости

Пентагон: Россия и Китай вскоре получат оружие для космоса NASA совместно с IKEA выпустят необычную мебель В сеть просочилось первое фото смартфона Xiaomi Mi MIX 3
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
03 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
04 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
05 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
Новости сегодня
21:42 Летние книги, которые окунут в атмосферу не очень ангельской жизни
21:41 Забавные и яркие болельщики ЧМ-2018 (Фото)
21:26 Эксперты назвали прически, которые вредны для здоровья
21:22 Футболист решился на публичный каминг-аут
21:22 Музей на Почтовой: как КГГА собирается сохранить памятник
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Белла Хадид блестела на вечеринке в золотом платье от Versace
Белла Хадид блестела на вечеринке в золотом платье от Versace
Добавить комментарий
0