Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина покинула десятку самых опасных стран
Украина покинула десятку самых опасных стран
Новости: Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Новости: ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости: Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
X

Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес

Корица и мед
08:48 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Не обязательно напрягать себя тяжелыми тренировками и голодать, чтобы скинуть лишний вес.

Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому. Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне.

Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды.

Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся?

1. Мед

Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья.

2. Корица

Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом.

Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя.

Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! Надеемся, что эта статья была вам полезной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Диета, Как скинуть лишний вес, Корица и мед, Похудение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Исследователи назвали простой способ уменьшить смертность Этот продукт может заменить антибиотики Эксперты назвали безопасную суточную дозу алкоголя

Последние новости

Белла Хадид засветилась в слишком откровенном наряде Долгополов снялся с очередного турнира Фото всемирно известных мужчин в отделении полиции (Фото)
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
03 Правила общественного туалета: чего боятся мужчины
04 Как американский лимузин спаровали с белорусским трактором (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
09:21 Розенко рассказал, кому повысят пенсию в первую очередь
09:14 Регина Тодоренко разочаровала поклонников странным образом
09:12 Экс-игрок сборной Украины - о трансфере Мораеса в Шахтер
09:00 Гассиев: Я был готов драться с Усиком где угодно
08:46 Борьба с мигрантами: Швеция усиливает контроль в аэропортах
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Польза чернослива для организма человека
Польза чернослива для организма человека
Добавить комментарий
0