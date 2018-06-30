Осанка может влиять на настроение, здоровье и на то, как нас воспринимают окружающие.

Осанка может влиять на настроение, здоровье и на то, как нас воспринимают окружающие. Случайное замечание по поводу внешности может остаться в памяти навсегда, особенно если оно услышано в детстве. «Хилые плечики», – съязвила как-то мамина подруга, увидев болтавшийся на мне пиджак. Эти слова с тех пор меня преследуют, и я избегаю любой одежды, которая требует настоящих – красивых – плеч. Но, похоже, с этим пора заканчивать: времена, когда в тренде была небрежная гранжевая сутулость, позади. Мода сегодняшнего дня подразумевает спокойную уверенность. Ну правда, кому придет в голову сутулиться в жакете Céline, костюме Altuzarra или платье Chloé? Хорошие вещи требуют хорошей осанки.