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Стресс у мужчин приводит к развитию рака

Стресс
23:32 Сб, 30 Июнь 2018 Телеграф
medikforum.ru
Фото: liveinternet

Новости шоу бизнеса: Ученые обнаружили, что часть нервной системы мужчины, отвечающая за стрессовые реакции, стимулирует развитие рака предстательной железы.

Ученые из Колледжа медицины им. Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке выяснили, что стресс может стать «спусковым крючком» рака предстательной железы, а также способствовать его быстрому распространению по организму. Определенные части нервной системы мужчины, отвечающие за стрессовые реакции, могут играть важную роль в деле зарождения этой опасной болезни.

Это открытие дает возможность применения новых методов лечения самого распространенного среди мужчин вида опухолей. К примеру, с использованием лекарств из группы бета-блокаторов, которые обычно применяются для снижения кровяного давления. Ранее ученые уже выяснили, что некоторые опухоли растут и мигрируют вдоль нервных волокон.

Нервы часто встречаются и в самих опухолях, но их роль в развитии рака до последнего времени была не установлена. Американские ученые в своем исследовании на мышах и тканях человека сосредоточились на вегетативной нервной системе. Оказалось, что она обладает эффектом "спускового крючка" для опухолей.

Одна ее часть (симпатическая нервная система - СНС) регулирует мгновенную реакцию организма на стресс, повышая ритм сердцебиения и ограничивая проходимость кровеносных сосудов. Вторая (парасимпатическая нервная система), напротив, помогает организму расслабиться и запастись энергией, когда непосредственная угроза исчезает. Эксперты связывают СНС с раком предстательной железы из-за того, что она способствует росту опухолей, генерируя норадреналин - гормон стресса, связывающийся с молекулами на поверхности раковых клеток и стимулирующий их деление.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Мужское здоровье, Новости здоровья, Стресс.
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