Ученые определили, что побуждает женщин к курортному роману

Ученые определили, что побуждает женщин вступать в сексуальные отношения во время отдыха и отпуска.

Глубинное интервью коснулось более десятка дам и было подкреплено результатами он-лайн исследования, число участниц которого едва ли не достигло тысячи. В конце концов, ученым удалось объяснить и статистически подтвердить обстоятельства, при которых женщины склонны к курортному роману.

Хоть исследование и не претендует на инновационное, но зато объясняет мотивацию отдыхающих и путешествующих дам.

В журнале Tourism Management был опубликован перечень факторов. Каждый из них оценен по шкале - чем выше показатель, тем более выражено влияние этого фактора на «влюбчивость». Всего выделено 18 факторов:

воздействие принятого алкоголя - 4,31

веселое времяпрепровождение на вечеринках - 4,15

освобождение от повседневной рутины - 4,12

приподнятое настроение от чувства свободы и непренужденности - 4,1

ощущение сексуальности и уверенности в себе - 4,09

наличие свободного времени на отдыхе - 3,99

использование откровенной одежды - 3,95

воздействие принятых наркотиков - 3,92

ослабление чувства риска - 3,91

сексуальная атмосфера, атмосфера раскованности - 3,86

туристическое веселье, радость от поездки - 3,84

анонимность - 3,83

отсутствие социальных ожиданий и каких-либо весомых обязательств - 3,8

возможность забыть о негативном опыте - 3,79

располагающая пляжная атмосфера на курорте - 3,75

стремление ощутить себя иначе, другим человеком - 3,71

отсутствие желания заводить серьезные длительные отношения - 3,67

общение и знакомство с новыми людьми - 3,65

Как видно, среди факторов-лидеров, влияние алкоголя, часто сопровождающего веселье отдыха, посещение вечеринок и свобода от повседневных обязательств. Так или иначе, но эти и за ними последующие факторы рискуют негативно отразиться на здоровье женщины.

Чтобы отпуск принес исключительно положительные эмоции, доктора не станут отговаривать от курортных романов, а просто напоминают о заболеваниях, передающихся половым путем. Венерические инфекции, гепатиты и неизлечимый СПИД - вот немногое из того, чем может быть чреват летний отдых. Защититься от этого совсем не сложно. Нужно выбирать безопасный секс или путешествовать уже со своим возлюбленным.