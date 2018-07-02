https://telegraf.com.ua/files/2018/07/shutterstock_218870788-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4195016-kakie-faktoryi-prezhdevremennogo-stareniya-cheloveka.html
Какие факторы преждевременного старения человека
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Новости шоу бизнеса: Ученые изучили вопрос старения и назвали несколько факторов, которые влияют на потерю молодости человека.
Ученые изучили вопрос старения и назвали несколько факторов, которые влияют на потерю молодости человека.
Во все века человечество пыталось найти средство, чтобы сохранить молодость, а некоторые и вечную жизнь. К сожалению, эти попытки были обречены. Но ученые назвали 5 причин в поведении человека, от которых он начинает стареть. Если изменить их в своем поведении, можно сохранить свою молодость и хорошее самочувствие.
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