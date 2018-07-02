Какие факторы преждевременного старения человека

Ученые изучили вопрос старения и назвали несколько факторов, которые влияют на потерю молодости человека.

Во все века человечество пыталось найти средство, чтобы сохранить молодость, а некоторые и вечную жизнь. К сожалению, эти попытки были обречены. Но ученые назвали 5 причин в поведении человека, от которых он начинает стареть. Если изменить их в своем поведении, можно сохранить свою молодость и хорошее самочувствие.