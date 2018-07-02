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Какие факторы преждевременного старения человека

Смотрите фото (6)
10:33 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые изучили вопрос старения и назвали несколько факторов, которые влияют на потерю молодости человека.

Ученые изучили вопрос старения и назвали несколько факторов, которые влияют на потерю молодости человека.

Во все века человечество пыталось найти средство, чтобы сохранить молодость, а некоторые и вечную жизнь. К сожалению, эти попытки были обречены. Но ученые назвали 5 причин в поведении человека, от которых он начинает стареть. Если изменить их в своем поведении, можно сохранить свою молодость и хорошее самочувствие. 

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Новости шоу бизнеса, Жир, Здоровье, Молодость, Сон, Старость, Факторы.
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