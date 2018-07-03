В период летнего зноя многим сложно настроить правильный режим питания, ведь высокая температура воздуха накладывает большой отпечаток на самочувствие.

В период летнего зноя многим сложно настроить правильный режим питания, ведь высокая температура воздуха накладывает большой отпечаток на самочувствие и ощущения. Нередко многие жертвуют полноценным приемом еды в пользу прохладных коктейлей или мороженого. Но, как оказалось, именно любимый десерт детства — мороженое — таит в себе большую опасность. Какую — читайте далее в материале.