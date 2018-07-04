Организм дает нам маленькие подсказки, которые могут уберечь от больших проблем.

Кардиологи шутят, что первым симптомом инфаркта чаще всего бывает сам инфаркт. Но это, к счастью, не совсем верно. На самом деле организм дает нам маленькие подсказки, которые могут уберечь от больших проблем. Главное — их увидеть. Небольшая складка на ухе, еле заметные белые точки или лишний зевок — симптомы могут быть необычными и на первый взгляд безобидными. Но именно они помогают вовремя заметить и вылечить болезнь. Мы разобрались, какие скрытые признаки помогут определить болезни сердца.