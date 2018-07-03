Врачи рассказали, как улучшить состояние легких после курения

С помощью дыхательной гимнастики можно ускорить процесс выведения мокроты, поскольку такая практика стимулирует работу альвеолярного аппарата.

Для улучшения результатов попробуйте проводить дыхательную гимнастику регулярно. В процессе выполнения человек может почувствовать легкое головокружение, однако это является нормальной реакцией организма для курильщика.

Выполняйте регулярно физические нагрузки. Хорошо помогают аэробные нагрузки, такие как спортивная ходьба, бег трусцой и катание на велосипеде.

Во время занятия спортом легкие переходят на другой режим, усиливается газообмен, кровообращение. Курильщикам с большим стажем рекомендуют посоветоваться с врачом перед занятиями спортом для выбора оптимального варианта нагрузок.

Если у человека нет проблем с сердечно-сосудистой системой, то баня и сауна отлично помогут улучшить состояние легких. Все потому, что пары помогут раскрыться порам и вывести часть токсических продуктов с потом.