Есть некоторые ингредиенты в нашем рационе, которые мешают ясно мыслить.

Есть некоторые ингредиенты в нашем рационе, которые мешают ясно мыслить. Недостаток питательных веществ не способен свести с ума современного человека, но есть некоторые вещи, которые могли бы сделать это в короткий промежуток времени. Эти, нарушающие работу кишечника, наносящие ущерб печени и отравляющие и повреждающие головной мозг ингредиенты, являются порождением «бесконечного гения» человека. Они совершенно разрушили нашу способность ясно мыслить.