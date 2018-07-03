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Быстрое похудение на лето: самые эффективные диеты

Диета
22:22 Сегодня Телеграф
www.obozrevatel.com
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Подобраны три простых диеты, которые помогут подтянуть фигуру летом.

Похудение без вреда для здоровья возможно, но эффективность будет зависить от того, насколько серьезно вы отнесетесь к задаче.

Экспресс-диета

Главное в подобной диете - сократить количество пищи и взять за основу употребление легких для усвоения продуктов. Ужин придется и вовсе исключить.

Пример:

Завтрак: куриное яйцо, чай несладкий;

Второй завтрак до 12 дня - творог нежирный с кефиром;

Обед: рыба на пару - 150г с салатом из овощей, заправленным соком лимона, но без масла, фрукт;

Ужин: чай несладкий.

Безуглеводная диета

Такую диету часто практикуют модели. В ней не только мало углеводов, но и уменьшено количество белка.

Пример:

Завтрак: 30г нежирного сыра твердых сортов, кусочек ржаного хлеба, несладкий зеленый чай;

Обед: вареная фасоль, кусочек ржаного хлеба, 200г нежирного творога, несладкий чай;

Ужин: 100г куриной грудки на пару, 1 огурец и 1 помидор, несладкий зеленый чай.

Голливудская диета

Эта диета считается вкусной, но жесткой, потому диетологи не советуют сидеть на ней дольше двух недель. Обратите внимание, что в диете отсуствует завтрак.

Пример:

1 день

Обед: помидор, одно куриное или два перепелиных яйца, чашка кофе или зеленый чай (предпочтительно).

Ужин: салат из капусты или огурцов, одно куриное или два перепелиных яйца, половина грейпфрута.

2 день

Обед: грейпфрут, одно куриное или два перепелиных яйца, кофе (зеленый чай) - по такому же принципу, на котором построена грейпфрутовая диета. Ужин: 200 г отварной маложирной говядины, огурец, кофе (зеленый чай).

3 день

Обед: помидор или салат из капусты или огурцов, одно куриное или два перепелиных яйца, кофе (зеленый чай).

Ужин: 200 г отварной маложирной говядины, огурец, кофе (зеленый чай).

4 день

Обед: салат из капусты или огурцов, грейпфрут, кофе (зеленый чай).

Ужин: одно куриное или два перепелиных яйца, 200 г обезжиренного творога, кофе (зеленый чай).

5 день

Обед: одно куриное или два перепелиных яйца, салат из капусты или огурцов, кофе (зеленый чай).

Ужин: 200 г отварной рыбы, салат из капусты или огурцов, кофе (зеленый чай).

6 день

Обед: салат из фруктов (яблоко, апельсин и грейпфрут).

Ужин: 200 г отварной маложирной говядины, салат из капусты или огурцов, кофе (зеленый чай).

7 день

Обед: 200 г отварной курицы, салат из капусты или огурцов, грейпфрут или апельсин, кофе (зеленый чай).

Ужин: салат из фруктов (яблоко, апельсин и грейпфрут).

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Новости шоу бизнеса, Диета, Диетологи, Популярные диеты, Похудение, Советы, Фигура.
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