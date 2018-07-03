Быстрое похудение на лето: самые эффективные диеты
Новости шоу бизнеса: Подобраны три простых диеты, которые помогут подтянуть фигуру летом.
Похудение без вреда для здоровья возможно, но эффективность будет зависить от того, насколько серьезно вы отнесетесь к задаче.
Экспресс-диета
Главное в подобной диете - сократить количество пищи и взять за основу употребление легких для усвоения продуктов. Ужин придется и вовсе исключить.
Пример:
Завтрак: куриное яйцо, чай несладкий;
Второй завтрак до 12 дня - творог нежирный с кефиром;
Обед: рыба на пару - 150г с салатом из овощей, заправленным соком лимона, но без масла, фрукт;
Ужин: чай несладкий.
Безуглеводная диета
Такую диету часто практикуют модели. В ней не только мало углеводов, но и уменьшено количество белка.
Пример:
Завтрак: 30г нежирного сыра твердых сортов, кусочек ржаного хлеба, несладкий зеленый чай;
Обед: вареная фасоль, кусочек ржаного хлеба, 200г нежирного творога, несладкий чай;
Ужин: 100г куриной грудки на пару, 1 огурец и 1 помидор, несладкий зеленый чай.
Голливудская диета
Эта диета считается вкусной, но жесткой, потому диетологи не советуют сидеть на ней дольше двух недель. Обратите внимание, что в диете отсуствует завтрак.
Пример:1 день
Обед: помидор, одно куриное или два перепелиных яйца, чашка кофе или зеленый чай (предпочтительно).
Ужин: салат из капусты или огурцов, одно куриное или два перепелиных яйца, половина грейпфрута.2 день
Обед: грейпфрут, одно куриное или два перепелиных яйца, кофе (зеленый чай) - по такому же принципу, на котором построена грейпфрутовая диета. Ужин: 200 г отварной маложирной говядины, огурец, кофе (зеленый чай).3 день
Обед: помидор или салат из капусты или огурцов, одно куриное или два перепелиных яйца, кофе (зеленый чай).
Ужин: 200 г отварной маложирной говядины, огурец, кофе (зеленый чай).4 день
Обед: салат из капусты или огурцов, грейпфрут, кофе (зеленый чай).
Ужин: одно куриное или два перепелиных яйца, 200 г обезжиренного творога, кофе (зеленый чай).5 день
Обед: одно куриное или два перепелиных яйца, салат из капусты или огурцов, кофе (зеленый чай).
Ужин: 200 г отварной рыбы, салат из капусты или огурцов, кофе (зеленый чай).6 день
Обед: салат из фруктов (яблоко, апельсин и грейпфрут).
Ужин: 200 г отварной маложирной говядины, салат из капусты или огурцов, кофе (зеленый чай).7 день
Обед: 200 г отварной курицы, салат из капусты или огурцов, грейпфрут или апельсин, кофе (зеленый чай).
Ужин: салат из фруктов (яблоко, апельсин и грейпфрут).