Ароматерапия имеет свои корни еще в Древнем Египте, Индии, Китае, Греции и Риме.

Ароматерапия имеет свои корни еще в Древнем Египте, Индии, Китае, Греции и Риме. Эфирное масло апельсинов (иногда его также называют «сладким апельсиновым маслом») производится из кожуры плодов апельсинового дерева Citrus sinensi. Это эфирное масло на протяжении веков пользовалось большим спросом благодаря его иммуномодулирующим свойствам. Апельсиновое масло, применяемое в качестве универсального средства для улучшения иммунной функции и борьбы с различными заболеваниями, является популярным лекарством, используемым в народной медицине во всем Средиземноморье, Индии и Китае в течение сотен, если не тысяч лет. На протяжении всей истории эфирное масло апельсина использовалось для лечения широко распространенных заболеваний. Оно считается эффективным антидепрессантом, антисептическим и спазмолитическим средством, афродизиаком, дезодорантом, стимулятором пищеварения и усилителем кровообращения!