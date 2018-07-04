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Диетолог раскрыла суть быстрого похудения

Похудение
13:25 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известный диетолог Светлана Фус поделилась секретом похудения.

Известный врач-диетолог Светлана Фус показала картинку, на которой описала всю суть правильного питания для похудения без вреда.

Эксперт утверждает, что здоровый рацион должен включать больше всего овощей и фруктов: эти продукты низкокалорийные, к тому же их разрешено есть в достаточно большом количестве.

В то же время, нужно употреблять меньше подсолнечного масла, мясных изделий, а также картофеля и бобовых. "400 калорий могут быть абсолютно разными", – подписала картинку Светлана Фус.

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Новости шоу бизнеса, Диетолог, Калории, килограммы, Похудение, Светлана Фус, Совет, Фигура.
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