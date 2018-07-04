https://telegraf.com.ua/files/2018/07/14915517173911-150x90.jpg Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4204723-dietolog-raskryila-sut-byistrogo-pohudeniya.html
Диетолог раскрыла суть быстрого похудения
13:25 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Известный диетолог Светлана Фус поделилась секретом похудения.
Известный врач-диетолог Светлана Фус показала картинку, на которой описала всю суть правильного питания для похудения без вреда.
Эксперт утверждает, что здоровый рацион должен включать больше всего овощей и фруктов: эти продукты низкокалорийные, к тому же их разрешено есть в достаточно большом количестве.
В то же время, нужно употреблять меньше подсолнечного масла, мясных изделий, а также картофеля и бобовых. "400 калорий могут быть абсолютно разными", – подписала картинку Светлана Фус.
Telegraf.com.ua