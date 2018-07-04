Диетолог раскрыла суть быстрого похудения

Известный врач-диетолог Светлана Фус показала картинку, на которой описала всю суть правильного питания для похудения без вреда.

Эксперт утверждает, что здоровый рацион должен включать больше всего овощей и фруктов: эти продукты низкокалорийные, к тому же их разрешено есть в достаточно большом количестве.

В то же время, нужно употреблять меньше подсолнечного масла, мясных изделий, а также картофеля и бобовых. "400 калорий могут быть абсолютно разными", – подписала картинку Светлана Фус.