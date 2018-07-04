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Ульяна Супрун поделилась советами, которые помогут улучшить память

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17:30 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Исследования показали, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций.

Интеллектуальные нагрузки, питание, алкоголь и физические упражнения влияют не только на наше тело и внешность, но и на мозг.

Чтобы улучшить память и работу мозга, важно выполнять несколько условий, которые назвала и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Память, Польза, Работа, Советы, Ульяна Супрун.
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