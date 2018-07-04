Ульяна Супрун поделилась советами, которые помогут улучшить память

Интеллектуальные нагрузки, питание, алкоголь и физические упражнения влияют не только на наше тело и внешность, но и на мозг.

Чтобы улучшить память и работу мозга, важно выполнять несколько условий, которые назвала и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун.