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Ульяна Супрун поделилась советами, которые помогут улучшить память
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17:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Исследования показали, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций.
Интеллектуальные нагрузки, питание, алкоголь и физические упражнения влияют не только на наше тело и внешность, но и на мозг.
Чтобы улучшить память и работу мозга, важно выполнять несколько условий, которые назвала и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун.
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