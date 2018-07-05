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Названы продукты питания, которые могут вызвать диабет

Питание
04:58 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Некоторые популярные продукты питания могут провоцировать развитие сахарного диабета.

Исследователи из Техасского университета в Остине (США) обнаружили, что популярный пищевой краситель способен скапливаться в поджелудочной железе и провоцировать развитие диабета. Результаты их работы опубликованы в журнале Chemical Research in Toxicology.

Ученые исследовали образцы тканей поджелудочной железы больных диабетом второго типа и выявили в них присутствие кристаллических частиц диоксида титана. Данное вещество известно также как пищевая добавка Е171 – это широко распространенный белый краситель, который, например, можно найти в таких продуктах питания, как сыр, мороженое, карамель, жевательная резинка, сухое молоко. Кроме того, диоксид титана является компонентом зубных паст, косметики, некоторых лекарств и других продуктов ежедневного использования.

Согласно результатам анализа, выполненного учеными, подробно описанным авторами работы в статье, концентрация монокристалов диоксида титана в поджелудочной железе всех исследуемых больных была высокой – десятки и сотни миллионов единиц на грамм ткани.

Специалисты не скрывают своей обеспокоенности в связи со столь высоким содержанием в организме опасных для здоровья веществ.

С потребление человеком частиц диоксида титана исследователи связывают развитие диабета второго типа. По их мнению, его накопление провоцирует воспалительные процессы в органах и тканях.

"Наши предварительные данные повышают вероятность того, что диабет второго типа может быть хроническим воспалительным заболеванием поджелудочной железы, подобным асбестозу, который вызывается вдыханием кристаллического асбеста", — приводится в журнале мнение авторов работы.

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Новости шоу бизнеса, Диабет, Здоровье, Новости здоровья, Питание, Продукты.
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