Прополис - это ценный дар природы, который обладает лечебными свойствами.

Прополис - это ценный дар природы, который обладает лечебными свойствами. Прополис относится к очень ценным и необычайно полезным продуктам пчеловодства наряду с маточным молочком и пчелиной пыльцой. Накопилось огромное количество результатов лечения и исцеления прополисом, тогда, как традиционные методы оставались бессильными. Прополис очень хорошо справляется с такими проблемами, как раны, язвы и инфекционные поражения на слизистой оболочке рта, уха, горла, носа, заживляет с трудом заживающие раны, лечит заболевания кожи и используется при ожогах. Устраняет хронические заболевания предстательной железы, ЖКТ и дыхательной системы. Применение прополиса даёт отличные результаты в гинекологии при лечении эрозии шейки матки.