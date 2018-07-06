Совершенно необычные признаки, которые, тем не менее, могут предвещать развитие инфаркта миокарда.

В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями особое место отводится инфаркту миокарда или сердечному приступу. В медицинской среде это клиническое состояние давно прозвали «молчаливым убийцей», а все потому, что длительное время оно развивается скрытно или проявляется слабовыраженными симптомами, а затем наносит сокрушительный удар, который чаще всего и становится причиной летального исхода. Об опасности инфаркта миокарда говорит и статистика, согласно которой критическое снижение поступления крови к коронарным сосудам является лидирующим фактором смертности среди общей популяции населения. Почему развивается инфаркт миокарда, можно ли своевременно распознать обострение состояния, и как оказать первую помощь в случае сердечного приступа? На все интересующие вопросы ответим в данной статье.