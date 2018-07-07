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Британские ученые назвали способ, как улучшить человеческие способности

Доктор
00:38 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Психологи попытались определить прием, который наиболее эффективно помогает людям улучшать свои результаты.

Специалисты Вульверхэмптоновского университета (Wolverhampton University) и Университет Шеффилда (University of Sheffield) установили, что если часто повторять мотивирующие установки, например, фразу «я могу сделать это лучше», то можно действительно улучшить свои способности и эффективно выполнить любую поставленную задачу.

В исследовании британских ученых приняли участие 44 000 человек, которых разделили на 12 групп. Добровольцам нужно было как можно быстрее надавить на числа по порядку от 1 до 36, которые случайным образом были расположены в квадратной сетке.

Психологи попытались определить прием, который наиболее эффективно помогает людям улучшать свои результаты. Среди предоставленных добровольцам приемов были: мотивирующий разговор самого с собой; представление в уме будущего результата; планирование действий, которые могут ускорить достижение цели.

Оказалось фразы «я могу усовершенствовать результат», «я могу делать это быстрее» были в максимальной степени действенными. Кроме того, если создавать в воображении картинку, что вы бьете свой предшествующий рекорд или просто хорошо играете, то итог также существенно улучшается.

А вот мотивация на получение выгоды работала хуже всего.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Мотивация, Новости здоровья, Психология, Способности.
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