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Занятость продлевает жизнь, а отдых ее укорачивает

Старость
04:10 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Забудьте про целительную силу отдыха и релаксации.

Ритм жизни в XXI веке существенно ускорился, и многие люди мечтают об отпуске или о возможности предаться желанной релаксации. Однако власти разных стран упорно повышают пенсионный возраст, чем разбивают надежды многих на беззаботную старость. Из-за использования смартфонов и социальных сетей мы никогда не бываем полностью отключенными от напряженного ритма жизни, что, по идее, должно грозить нам постоянно высоким уровнем стресса. Однако значительное количество исследований доказывают, что занятость очень полезна для здоровья. Чем более занятыми являются люди, тем дольше они живут. А вот заслуженный отдых, во время которой человек перестает трудиться и теряет смысл жизни, провоцирует различные болезни и даже старческое слабоумие.

Не так давно американские ученые выяснили, что люди спят гораздо лучше, если у них есть множество причин для того, чтобы на следующий день пораньше встать с кровати. Неврологи из Northwestern University сообщают, что имеющие четкий смысл в жизни, связанный с выполнением различного рода задач, люди значительно реже сталкиваются с деменцией. При этом внимание исследователей было сосредоточено на лицах со средним возрастом 79 лет, однако авторы наблюдений утверждают, что выводы справедливы по отношению к представителям всех возрастных групп.

В прошлом году психологи из Университета Техаса заявили, что занятость связана с целым рядом преимуществ для мозга. Изучив свыше 300 человек, они выяснили, что высокая степень занятости положительно воздействует на когнитивные функции мозга человека. Занятость помогала сохранять как короткую, так и долгую память, она укрепляла возможности решать логические задачи и так называемый кристаллизированный интеллект - способность использовать полученные в ходе жизни навыки и знания в практических целях.

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Новости шоу бизнеса, Долголетие, Занятость, Здоровье, Новости здоровья, Релаксация.
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