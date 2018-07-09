Интенсивный массаж лица кусочками льда из настоя ромашки или мяты снимет отечность и поможет подтянуть контур лица.

Интенсивный массаж лица кусочками льда из настоя ромашки или мяты снимет отечность и поможет подтянуть контур лица. Об этом сообщила косметолог Татьяна Быстрая. Ежедневное протирание лица кусочками льда делает его более свежим и подтянутым, снимает отечность и укрепляет сосуды. Схожим эффектом обладают и специальные противоотечные маски, а также подтягивающие кремы-лифтинги, приобрести которые можно в аптеке. Но даже косметологи признаются – обычный лед работает ничуть не хуже.