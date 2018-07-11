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Солнечные ванны помогут улучшить интимную жизнь

Солнечные ванны
10:47 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Медики заявили, что солнечные ванны способны улучшить сексуальную жизнь.

Такое заявление сделала эксперт в области здравоохранения Эли Дилкс.

Пребывание на солнце стимулирует выработку витамина D, а также улучшает настроение.

Солнечные ванны положительно влияют и на сексуальную жизнь – они стимулируют выработку тестостерона и в целом хорошо влияют на качество секса.

Эли Дилкс убеждена, что женщины с дефицитом витамина D имеют более низкие уровни эстрогена. Это не лучшим образом влияет на женское либидо.

Эксперт посоветовала находиться на солнце около 30 минут на протяжении двух недель. Благодаря этому человек получает необходимо дозу витамина D, а это стимулирует выработку тестостерона.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Интимное здоровье, Сексуальная жизнь, Солнечные ванны.
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