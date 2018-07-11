Солнечные ванны помогут улучшить интимную жизнь

Такое заявление сделала эксперт в области здравоохранения Эли Дилкс.

Пребывание на солнце стимулирует выработку витамина D, а также улучшает настроение.

Солнечные ванны положительно влияют и на сексуальную жизнь – они стимулируют выработку тестостерона и в целом хорошо влияют на качество секса.

Эли Дилкс убеждена, что женщины с дефицитом витамина D имеют более низкие уровни эстрогена. Это не лучшим образом влияет на женское либидо.

Эксперт посоветовала находиться на солнце около 30 минут на протяжении двух недель. Благодаря этому человек получает необходимо дозу витамина D, а это стимулирует выработку тестостерона.