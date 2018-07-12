После удаления зуба мудрости нужно употреблять правильную пищу, чтобы не вызвать осложнений.

После удаления зуба мудрости нужно употреблять правильную пищу, чтобы не вызвать осложнений. Зубы мудрости также известны под названием третьи моляры. Они растут в задней части десны и, как правило, появляются последними. У большинства людей есть четыре зуба мудрости, которые растут в каждом дальнем углу челюсти. Поскольку в задней части рта мало места, зубы мудрости могут расти под неправильными углами или могут прорезаться лишь частично. Продукты, которые вы едите после операции, должны быть мягкими и легкими для жевания. Они также должны быть богаты витаминами, минералами, энергией и белком, чтобы помочь заживлению ран. Итак, что можно есть после удаления зуба мудрости? Вот мягкие продукты, которые вы должны употреблять после удаления этих зубов: