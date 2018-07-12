Ошибки первой помощи, которые нельзя допускать

Эксперты в области реанимации назвали 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать при оказании первой медицинской помощи. Информация об этом может спасти чью-то жизнь.

Время с момента развития опасных симптомов или получения травмы и до приезда бригады скорой помощи для некоторых людей является критическим. Если им не помогут, они просто могут не дожить до попадания в карету или приезда в больницу. Вот почему так важно обладать навыками оказания первой медицинской помощи, но еще более важно не совершать ошибок, которые могут стоить человеку жизни.

Одной из самых распространённых ошибок во время оказания помощи жертвам травм является попытка их поднять, приподнять или переместить. Ни в коем случае не делайте этого, если вы на 100% не убеждены в том, что получивший травму человек не столкнулся с переломом позвоночника или шеи. В этом случае попытка его куда-то передвинуть может привести к непоправимым повреждениям, включая паралич на всю оставшуюся жизнь. Не трогайте такого пациента и ждите приезда врачей, которые зафиксируют тело пострадавшего, а уже потом переместят его в карету скорой помощи.

Если вы видите, что человека проткнуло каким-то предметом вроде ветки или куска железа, и из тела медленно сочится кровь, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно извлечь этот предмет. Тем самым вы спровоцируете ускоренное кровотечение и быструю смерть от шока. Практика показывает, что таких пациентов привозят в больницы с инородными предметами, подключают к капельницам с кровью, а затем очень медленно и осторожно проводят операции, которые длятся часами! Спешка в этом случае смертельно опасна.

При подозрении на остановку сердца не пытайтесь проводить искусственное дыхание, если вы точно не знаете, как его осуществлять. Вместо этого производите непрямой массаж сердца, аккуратно надавливая на грудную клетку с определенными интервалами. Не пытайтесь растирать жертву обморожения снегом, если вы не хотите его убить или спровоцировать последующие ампутации конечностей. Перенесите пострадавшего в теплое помещение, тщательно укутайте, дайте какие-нибудь горячие напитки или бульон и вызовите врача.

Наконец, последней и наиболее распространенной ошибкой является произвольная выдача каких-либо мощных лекарств или проведение уколов людям, столкнувшимся с сильными, угрожающими жизни недомоганиями. Вы не врач и не можете знать, что именно происходит с человеком, и какие лекарства ему сейчас нужны. Обеспечьте его срочную транспортировку в медицинское учреждение, где ему быстро поставят диагноз и начнут реанимацию.