Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

Названы самые полезные свойства дыни

Дыня
09:52 Сегодня Телеграф
24apteka.com.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Рекомендуется регулярно употреблять этот плод.

Когда вы узнаете, насколько целебным является этот ароматный и вкусный восточный плод, то будете есть его как можно чаще.

Небольшая калорийность дыни (всего 30 ккал в 100 г) позволяет лакомиться продуктом во время диеты, не беспокоясь о своей фигуре. В своем составе дыня практически не содержит жиров, зато вдоволь богата питательными веществами.

Витамины С, А, В9, фолиевая кислота, которыми богата дыня, полезны всем для улучшения памяти, иммунной системы, а также заботятся о состоянии кожи, ногтей и волос.

В состав дыни входят важные микроэлементы, которые наделяют ее целебными свойствами. При дефиците железа и для профилактики малокровия дыня незаменима. Кремний восстанавливает нервную систему. Калий и магний полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Дыня обладает мягким мочегонным свойством. Плод полезен при мочекаменной болезни, а также при заболеваниях желчного пузыря и печени.

Дыня содержит большое количество клетчатки, поэтому может использоваться для чистки кишечника.

Внимание! У дыни есть одна особенность: ее нельзя смешивать с другими продуктами. Она подходит только для отдельного перекуса. Именно тогда будет получено удовольствие от ароматного плода и польза для всего организма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Витамины, Дыня, Плод, Полезные свойства, Польза.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Продукты, которые можно кушать после удаления зуба мудрости Почему стоит отказаться от употребления сахара Какие продукты можно употреблять при расстройстве желудка

Последние новости

Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий Тренера сборной России ждут в Германии
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
12:36 Игрок сборной Хорватии после ЧМ-2018 останется играть в России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0