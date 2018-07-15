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Ученые назвали главную опасность бюстгальтера

Бюстгальтер
01:06 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Научные специалисты в последнее время все чаще высказываются о том, чтобы женщины отказывались от привычки постоянно носить бюстгальтер.

Заключение на этот счет прозвучало от британского специалиста по маммологии Сета Ранкина.

Ранкин заявил, что женщины ни в коем случае не должны спать в бюстгальтере. Эксперт убежден, что сон в бюстгальтере может крайне негативно сказаться на здоровье: в таких случаях в женском теле возникает постоянное давление на лимфатические узлы.

«Даже не очень тугой бюстгальтер может препятствовать свободному циркулированию лимфы, что в свою очередь может привести к отекам и хроническим воспалительным процессам», - отметил врач.

Помимо этого, поделился мнением Ранкин, женщинам лучше отказаться от ношения бюстгальтеров дома, - такой отказ избавит от риска опасного дополнительного сжатия в области лимфатических узлов.

В свою очередь исследование, проводившееся ученым Жаном-Дени Руйоном, также закончилось вердиктом о вреде бюстгальтеров. Эта работа, в ходе которой были изучены данные 300 женщин в возрасте 18-35 лет, показала: вопреки популярному мнению, ношение лифчика не способствует поддержанию формы груди.

«Грудь обвисает у женщин по мере возраста, а также, вероятно, в зависимости от количества беременностей, которые у них были, - и не важно, носили они бюстгальтер, или нет. Когда женщины носят бюстгальтер, он ограничивает способность груди развивать мышечные ткани, которые поддерживают бюст естественным образом», - констатировали при этом специалисты.

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Новости шоу бизнеса, Бюстгальтер, Женское здоровье, Здоровье, Новости здоровья.
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