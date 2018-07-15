Психологи назвали главные страхи мужчин

Поощрение для сильного пола является одной из самых сильных мотиваций. Не получая его, многие мужчины начинают опасаться, что не добились того, чего от них ждали, не сделали того, что должны были сделать. В основе мужских депрессий заложен страх оказаться тем, кем не ожидали видеть родители или окружающие.

Представители сильной половины переживают по разным поводам. Но существуют страхи, которые на разных этапах жизни испытывает большинство мужчин. Вот как выглядит этот рейтинг типичных мужских опасений:

- страх проявить некомпетентность, например на работе или на какой-нибудь встрече;

- страх, что любимая женщина не понравится друзьям или родителям;

- страх, что придется меняться ради чего-то или кого-то;

- страх оказаться подкаблучником;

- страх перед женскими слезами;

- страх потерять свое нынешнее социальное положение;

- страх эмоциональной близости с женщиной;

- страх перед необходимостью делать предложение и свадьбой;

- страх оказаться несостоятельными в постели;

- страх, что изменит любимая.

Психологи напоминают, что мужчины более уязвимы перед болезными, вызываемыми стрессами, и нуждаются в понимании присущих им страхов и в эмоциональной поддержке.