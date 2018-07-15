Как выяснилось, высокая температура чая может серьезно навредить здоровью.
Многие люди являются любителями чая и пьют его, в основном, горячим. Но ученые категорически против такого способа употребления любого чая и даже кофе.
Многие люди являются любителями чая и пьют его, в основном, горячим. Но ученые категорически против такого способа употребления любого чая и даже кофе.
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