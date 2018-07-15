Врачи подтвердили, что бургеры не вредны для здоровья

Фаст-фуд вреден для здоровья и его чрезмерное употребление обязательно отразится на весе и состоянии организма, ведь только в одном бургере может быть от пятисот до тысячи калорий. Однако ученые из Сычуаньского университета в Китае утверждают, что каждый человек может позволить себе полакомиться блюдами быстрого питания два раза в неделю.

Эксперты утверждают, что при таком потреблении фаст-фуда никакого вреда для организма нет.

К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент: они следили за состоянием здоровья людей, питающимся фаст-фудом, несколько лет. Результаты удивили всех: на состоянии здоровья и весе потребление бургеров не отразилось у людей, кто ел их не более двух раз в неделю.