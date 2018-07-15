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Врачи подтвердили, что бургеры не вредны для здоровья

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Бургер
15:31 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Китайские ученые разрушают мифы о вреде фаст-фуда.

Фаст-фуд вреден для здоровья и его чрезмерное употребление обязательно отразится на весе и состоянии организма, ведь только в одном бургере может быть от пятисот до тысячи калорий. Однако ученые из Сычуаньского университета в Китае утверждают, что каждый человек может позволить себе полакомиться блюдами быстрого питания два раза в неделю.

Эксперты утверждают, что при таком потреблении фаст-фуда никакого вреда для организма нет.

К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент: они следили за состоянием здоровья людей, питающимся фаст-фудом, несколько лет. Результаты удивили всех: на состоянии здоровья и весе потребление бургеров не отразилось у людей, кто ел их не более двух раз в неделю.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бургеры, Вред, Здоровье, Медицина, Организм, Питание, Пища, Польза, Фаст фуд.
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