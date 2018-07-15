Употребление этих плодов несет как пользу, так и вред.

Скоро наступает сезон любимого всеми летнего лакомства - арбуза. Диетологи, если не имеется противопоказаний, разрешают съедать в день 2-2,5 кг мякоти этого вкусного плода.