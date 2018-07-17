Человеческое тело — одна из самых загадочных систем, разгадать которую уже тысячи лет пытаются ученые и врачи.

Человеческое тело — одна из самых загадочных систем, разгадать которую уже тысячи лет пытаются ученые и врачи. Эта подборка поможет дать ответы на некоторые загадки. 1. Клетка человеческого мозга может хранить в пять раз больше информации, чем любая энциклопедия. Человеческий мозг вмещает около трёх тысяч терабайт информации. А национальный архив Британии со своей 900-летней историей занимает всего 70 терабайт.