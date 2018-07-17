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Ученые назвали продукты, которые помогут уменьшить риск инсульта

Продукты
07:46 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американские ученые пришли к интересным выводам.

Сливочное масло, сыр и йогурт не увеличивают риск болезней сердца. Более того, исследование показало, что эти продукты могут даже предотвратить инсульт.

Йогурт, сыр, сливочное масло и молоко не увеличивают риск болезней сердца, несмотря на то, что они содержат насыщенные жиры. Исследователи из Университета Техаса выяснили, что употребление жирных молочных продуктов, напротив, на 42% снижает риск смерти от инсульта.

Появилось еще одно доказательство того, что вопреки распространенным суждениям, молочный жир не повышает риск смерти от болезней сердца и показатели смертности у пожилых людей. Присутствующие в молочных продуктах жирные кислоты помогают людям защищаться от болезней сердца и сосудов, включая инсульты.

Между тем очень многие врачи и диетологи рекомендуют людям выбирать молочные продукты с низким содержанием жира или совсем без жира. Авторы нынешнего исследования предупреждают, что подобного рода продукты часто содержат высокий уровень сахара, который может приводить к болезням сердца.

Молоко, йогурт и сыр имеют очень полезные питательные вещества вроде кальция, которые снижают артериальное давление. В молочных продуктах также содержатся противовоспалительные жирные кислоты.

Исследователи из США выражают сожаление в связи с тем, что сегодня потребителей атакуют разного рода противоречивой информацией о питании, и особенно об употреблении жиров. Необходимо упорядочить эти данные для того, чтобы люди могли принимать более сбалансированное и информированное решение на основе научных фактов, а не домыслов.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Инсульт, Йогурт, Продукты, Риск инсульта, Сливочное масло, Сыр, Ученые.
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