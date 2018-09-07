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Ученые установили, что время приема пищи влияет на продолжительность жизни

Прием пищи
23:36 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: "Временн́ая" диета способна существенно продлевать жизнь.

Сотрудники Института Солка (Salk Institute) в Калифорнии экспериментально подтвердили, что прием всей суточной пищи в течение 10 часов кряду и отказ от еды в остальное время, может продлить жизнь.

Ученые утверждают, что такая схема приема пищи способна возмещать последствия нарушений метаболизма, возникающих из-за сбоев циркадных ритмов.

Эксперимент ученые проводили на генетически модифицированных мышах, у которых отключили гены, отвечающие за настройку организма на «дневной» и «ночной» режимы в зависимости от циркадных ритмов. У мышей, как и у человека, некоторые процессы максимально активны днем, как, например, пищеварение, а некоторые ночью, как, например, механизмы восстановления клеток.

Часть грызунов, которые ели в любое время 24 часа в сутки, стали страдать ожирением, диабетом, жировой болезнью печени и высоким холестерином в крови. Группа подопытных, ограниченных 10-ти часовым промежутком, оставалась здоровой и не набрала лишний вес. Ученые отмечают, что калорийность рационов обеих групп мышей не отличалась.

Специалисты предполагают, что «временн́ая» диета способна уменьшить риск развития старческих болезней, онкологических недугов и деменции. В ближайшем времени они планируют проверить, сможет ли питание в 8-10-часовом промежутке предотвращать развитие возрастных заболеваний, а также изучить эффективность «временн́ой» диеты для людей.

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Новости шоу бизнеса, Временная диета, Диета, Здоровье, Новости здоровья, Прием пищи, Продолжительность жизни.
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