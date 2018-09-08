Ежедневное потребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета.
По словам ученых, ежедневное употребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета второго типа. Об этом заявили ученые из Университета штата Пенсильвания.
По словам ученых, ежедневное употребление шампиньонов снижает риски развития сахарного диабета второго типа. Об этом заявили ученые из Университета штата Пенсильвания.
|
Смех до упада: неистовые модники, которых можно встретить в метро и на улице
Стильные и модные прически, которые подойдут на любой день (Фото)
Милые снимки отцов и их маленьких копий (Фото)
Врачи рассказали, какой овощ поможет укрепить кости
Какими были кумиры миллионов в детстве и молодости (Фото)
Врачи уверяют, что кофеин вреден при диете
Эмилия Кларк: снимки одной из самых красивых женщин современности (Фото)
Смех до слез: прикольные картинки, которые развеселят любого
Смешно до боли в животе: нереально смешные картинки с предметами
Наглядный пример того, насколько человек стал зависим от телефона (Фото)
Красота бывает разной: необычные тату на странном месте (Фото)
Эксперты рассказали, каким был первый КрАЗ
Необычный дизайн экологического дома под геокуполом (Фото)
Мода 2018: с чем носить клетчатый пиджак этой осенью (Фото)
41-летняя девушка удивила своим внешним видом (Фото)
Взрыв позитива: забавные животные, на которых невозможно смотреть без улыбки
Милые рыбачки, с которыми можно хорошо отдохнуть (Фото)
Невозможно сдержать смех: уморительные демотиваторы, поднимающие настроение
Невообразимые пейзажи, созданные матушкой-природой (Фото)
Убойная подборка приколов, которые зарядит вас веселым настроением
Вы будете смеяться: позитивные снимки, разгоняющие осеннюю грусть
Genesis Motor собирается превратить Essentia в серию
Веселая суббота: вечерние анекдоты 8 сентября
Диетологи рассказали, можно ли совмещать огурцы с помидорами
Маленькие щенки подросли: тогда и сейчас (Фото)