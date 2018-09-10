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Специалисты рассказали, что способствует симптому болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера
17:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото:https://24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Специалисты проанализировали результаты исследования, которое посвящено ранней доклинической фазе болезни Альцгеймера.

Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что дневная сонливость у пожилых людей может быть симптомом развития болезни Альцгеймера.

Такие факторы как диета, физические нагрузки и познавательная активность признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. По словам доцента университета Адама Спира, сюда же можно добавить и хороший сон.

Эксперимент с тысячами добровольцев ученые вели с 1958 года. В частности, люди в разные годы проходили тестирование, медицинские обследования и так далее.

Исследователи идентифицировали 123 добровольцев, которые прошли опрос, а через 16 лет – томографию с (PiB).

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Специалисты сделали вывод, что у тех, что жаловались на частую дремоту предрасположенность к болезни Альцгеймера была почти в три раза выше, чем у тех, кто крайне редко чувствовал дневную сонливость.

Ученые считают, что такие результаты объясняются тем, что дневная сонливость является результатом плохого ночного сна, который в хронической форме способствует образованию бета-амилоида через неизвестный пока механизм. Вывод ученых таков: дневная сонливость может быть симптомом болезни Альцгеймера. Однако пока исследователи не могут исключить возможность, что сами бляшки могли вызвать сонливость.

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Новости шоу бизнеса, Болезнь, Болезнь Альцгеймера, Сонливость, Специалисты, Ученые, Эксперимент.
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